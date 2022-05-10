Во вторник, 10 мая, в Рийгикогу на первое чтение поступит инициированный фракцией Эстонской консервативной народной партии (EKRE) законопроект о внесении изменений в Закон о высшем образовании, целью которого является сокращение объема изучения иностранных языков в эстонских общественно-правовых. университетах и государственных прикладных высших школах.
EKRE хочет сократить объем изучения иностранных языков в вузах
EKRE хочет сократить объем изучения иностранных языков в вузах
Этой поправкой ее инициаторы хотят остановить переход высшего образования на английский язык и тем самым хотя бы частично повысить качество образования и соответствие выпускников вузов требованиям эстонского рынка труда.
Согласно законопроекту, доля учащихся, обучающихся по программам обучения на иностранном языке, на первом курсе не должна превышать восьми процентов от числа учащихся, на втором курсе - 20 процентов и на третьем курсе - 30 процентов.
Согласно пояснительной записке, это означает, что удельный вес иностранных языков останется прежним для учащихся первого курса, но на втором и третьем курсах количество учащихся на иностранных языках придется постепенно снижать. Проект предусматривает для этого переходные периоды.