EKRE хочет сократить объем изучения иностранных языков в вузах

Этой поправкой ее инициаторы хотят остановить переход высшего образования на английский язык и тем самым хотя бы частично повысить качество образования и соответствие выпускников вузов требованиям эстонского рынка труда.

Согласно законопроекту, доля учащихся, обучающихся по программам обучения на иностранном языке, на первом курсе не должна превышать восьми процентов от числа учащихся, на втором курсе - 20 процентов и на третьем курсе - 30 процентов.