В больницах находится 161 пациент с коронавирусом

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе по направлению семейного врача было проведено 14 136 анализов, из которых 1490 оказались положительными. «Среди лиц старше 60 лет заболеваемость остается на стабильном уровне, наибольший прирост заболеваемости был среди лиц старше 80 лет (41 процент)», – пояснила Сепп, добавив, что коэффициент заражения R остается в пределах 0,82. Согласно матрице риска госпитализации риск передачи коронавируса средний.

По состоянию на утро понедельника в больнице находится 161 человек, 56 из которых нуждаются в больничном лечении из-за симптоматического COVID-19. За неделю умерло восемь человек, шесть из которых не были вакцинированы. Ожидается, что на этой неделе число госпитализаций сократится до 140 пациентов.

В течение недели было введено 1 865 доз вакцины, из которых первичных было 382. Всего в Эстонии дополнительные или бустерные дозы получили 453 385 человек. Охват всего населения двумя дозами вакцины составляет 63,6 процента.