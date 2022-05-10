Сеть MyFitness откроет новый спортзал в торговом центре «Кристийне»

«Центр «Кристийне» находится на пересечении множества транспортных артерий, поэтому новый спортклуб долго ждали как жители района, так и другие горожане, чьи ежедневные маршруты передвижения пересекаются с этим торговым центром», - сказал руководитель центров Citycon Eesti Кристьян Маароос.

По словам исполнительного руководителя сети MyFitness Eesti Тийны Отс, новый просторный спортклуб, который расположится на площади почти в 2000 м2, предложит посетителям разнообразные возможности для занятий спортом. Он будет намного удобнее старого зала, действовавшего в районе Кристийне, как для тренировок в спортзале, так и для групповых занятий.

Отс пообещала, что новый клуб будет удобным и современным как с точки зрения тренировок, так и с точки зрения обслуживания.

«Мы разработали в наших клубах MyFitness, а также по всей Прибалтике совершенно новый формат тренировок, в том числе новую концепцию пилатеса, для реализации которой будет создана специальная студия. Также в глубе появится студия боксирования BOXBOX, в которой можно будет проводить боксерские тренировки», - пояснила Отс, добавив, что подобная боксерская студия имеется сейчас лишь в клубе MyFitness Ярве и еще одна – в Риге.

Помимо зала для занятий силовыми тренировками и студии боксирования, будет оборудован большой зал для групповых тренировок, в котором, помимо новых занятий, можно будет заниматься привычными BodyPump, «Живот-спина-ягодицы» и MyFit Body.

По словам Маарооса, строительство нового клуба значит для торгового центра «Кристийне» и существенный шаг в развитии.