ЭССЕ ⟩ Такое... Ида-Вирумаа

16 апреля в Нарве, на сцене театрального центра Vaba Lava, состоялась премьера спектакля «Х… войне» в постановке замечательной актрисы и режиссера Юлии Ауг. Резонанс вызвал не сам спектакль, не игра актеров, драматургия или решение сценического пространства, а ПЛАКАТ! Именно плакат с многоточием после буквы «Х» показал все ханжество и лицемерие части нашего общества, для которой само слово «война» не является таким раздражителем, как слово из трех букв! Поэтому предлагаю вам в названии вместо троеточия самим вставлять необходимое слово, с которым у вас будет ассоциироваться та или иная статья, хорошее, плохое, ругательное, матерное, а то и парочку – не стесняйтесь! В итоге вам решать какое – такое Ида-Вирумаа?!

По всем законам жанра, Ида-Вирумаа могло, нет, даже должно было стать краем богатым, счастливым и необыкновенно привлекательным для всей Эстонии и более. И доказательства тому бесконечные войны за эти территории, грандиозные и амбициозные проекты прошлых веков, природа и география – все словно подчинено тому, чтобы быть желанным и нужным. Но вдруг, бедность, запустение, уныние и маргинальность стали определением целого региона.

И тут возникает ряд очень жестких и болезненных для многих вопросов, на которые придется наконец постараться ответить.

Конечно, это сложная тема, так как она напрямую касается русскоязычного населения, которого в регионе проживает 74,13%, или почти 100 000 человек. И отсюда вытекает целый ряд важных вопросов: как сложилась такая ситуация или что послужило такой разобщенности людей в приятии и понимании разных аспектов жизни одного небольшого государства? Почему только система запретов и наказаний становится единственно возможной и, к сожалению, самой действенной формой коммуникации с населением?

Действительно ли есть такое глобальное различие культур и влияние полумифического менталитета или же это вопрос полного отсутствия культуры как результата уничтожения всего индивидуального советской властью и сопутствующей ей идеологией? Что стало причиной деградации Ида-Вирумаа за 30 лет с момента восстановления независимости Эстонии? Может, это результат безразличия, просто бездарное и полуграмотное руководство или же за всем этим прячется корысть со всеми вытекающими из нее пороками?

Откуда появилась эта странная ностальгия по не существовавшему никогда, по бутафорски размалеванному прошлому, а третий по величине город Эстонии – Нарва – словно списан с города NN гоголевских «Мертвых душ». И хотя NN создан фантазией классика 200 лет назад, современная Нарва под его описание вполне подходит.

И для Нарвы, впрочем, как и для всего региона, характерны все черты провинциального снобизма, довольно агрессивный консерватизм, граничащий с анахронизмом, сопутствующая с этим обидчивость и полная уверенность в собственной непогрешимости. Но на самом деле все сводится лишь к оправданию бесконечной лености.