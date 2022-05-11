Главный художник Нарвы Денис Гиренко находит, что сегодняшний пограничный город описал еще Гоголь. А «прекрасное Ида-Вирумаа будущего» возможно, если сегодня разобрать «природу происходящего» по частям, промыть и перезагрузить.
ЭССЕ ⟩ Такое... Ида-Вирумаа
16 апреля в Нарве, на сцене театрального центра Vaba Lava, состоялась премьера спектакля «Х… войне» в постановке замечательной актрисы и режиссера Юлии Ауг. Резонанс вызвал не сам спектакль, не игра актеров, драматургия или решение сценического пространства, а ПЛАКАТ! Именно плакат с многоточием после буквы «Х» показал все ханжество и лицемерие части нашего общества, для которой само слово «война» не является таким раздражителем, как слово из трех букв! Поэтому предлагаю вам в названии вместо троеточия самим вставлять необходимое слово, с которым у вас будет ассоциироваться та или иная статья, хорошее, плохое, ругательное, матерное, а то и парочку – не стесняйтесь! В итоге вам решать какое – такое Ида-Вирумаа?!
По всем законам жанра, Ида-Вирумаа могло, нет, даже должно было стать краем богатым, счастливым и необыкновенно привлекательным для всей Эстонии и более. И доказательства тому бесконечные войны за эти территории, грандиозные и амбициозные проекты прошлых веков, природа и география – все словно подчинено тому, чтобы быть желанным и нужным. Но вдруг, бедность, запустение, уныние и маргинальность стали определением целого региона.
И тут возникает ряд очень жестких и болезненных для многих вопросов, на которые придется наконец постараться ответить.
Конечно, это сложная тема, так как она напрямую касается русскоязычного населения, которого в регионе проживает 74,13%, или почти 100 000 человек. И отсюда вытекает целый ряд важных вопросов: как сложилась такая ситуация или что послужило такой разобщенности людей в приятии и понимании разных аспектов жизни одного небольшого государства? Почему только система запретов и наказаний становится единственно возможной и, к сожалению, самой действенной формой коммуникации с населением?
Действительно ли есть такое глобальное различие культур и влияние полумифического менталитета или же это вопрос полного отсутствия культуры как результата уничтожения всего индивидуального советской властью и сопутствующей ей идеологией? Что стало причиной деградации Ида-Вирумаа за 30 лет с момента восстановления независимости Эстонии? Может, это результат безразличия, просто бездарное и полуграмотное руководство или же за всем этим прячется корысть со всеми вытекающими из нее пороками?
Откуда появилась эта странная ностальгия по не существовавшему никогда, по бутафорски размалеванному прошлому, а третий по величине город Эстонии – Нарва – словно списан с города NN гоголевских «Мертвых душ». И хотя NN создан фантазией классика 200 лет назад, современная Нарва под его описание вполне подходит.
И для Нарвы, впрочем, как и для всего региона, характерны все черты провинциального снобизма, довольно агрессивный консерватизм, граничащий с анахронизмом, сопутствующая с этим обидчивость и полная уверенность в собственной непогрешимости. Но на самом деле все сводится лишь к оправданию бесконечной лености.
Нежелание принять, понять, сочувствовать и сострадать, заменяется якобы «самодостаточностью». Этим объясняется и нетерпимость ко всему новому, особенно в сферах развития городских пространств и искусства, отсутствие толерантности.
Гораздо легче найти тысячи причин не учиться и не учить язык, чем просто начать учиться! Тем более что раз в четыре года, перед выборами в парламент, кандидаты и различные соискатели, начинают сопереживать и сострадать им, обещать и подбадривать, дарят ручки, спички и другие памятные вещицы (особенно умиляют календарики с графиком посевных на огороде)!
И пусть категория «лиц без гражданства» лишена права выбора в парламент, но сам факт защиты «униженных и оскорбленных» благотворно сказывается на имидже кандидата в парламентеры. А заодно на следующие четыре года дает уникальную возможность и тем, и другим ничего не делать под эгидой «мы решаем вашу проблему» и «нашу проблему уже решают».
Так что ждите, уже очень скоро «Чичиковы» всех мастей и званий запрягут свои «птицы-тройки» и потянутся к нам, по наши, надеюсь, еще не мертвые души.
Вы спросите, а зачем все это надо, «зачем же изображать бедность да несовершенство»? Уже оскомину набила эта тема с вечным упадничеством и безысходностью Cеверо-Востока! Но в том-то и дело, что, констатируя факт разрухи, мало кто пытается понять природу происходящего, разобрать все это по частям, мелким колесикам и винтикам, промыть все и прочистить, а затем собрать механизм обратно и перезапустить. И тогда есть шанс увидеть «прекрасное Ида-Вирумаа будущего»!
Последние события, а конкретно война в Украине, война страшная и жестокая, открыла и показала всем нам ту пропасть, которая разделяет современное общество в Эстонии. Да, сейчас все обострено, обострено до самого предела, сейчас есть только белое и черное, потому что иначе войну не закончить, отсюда и происходит вся жесть риторики.
Именно сейчас становится важна гражданская позиция каждого индивидуума и необходимость встать на сторону правды. И именно такие события заставляют посмотреть на свою жизнь, на свой дом, на общество, частью которого мы все являемся, на свою историю правдиво, без постоянного самообмана, лишь оправдывающего бездействие и пустую, сведенную к самым примитивным потребностям, жизнь.
Это и стало поводом задуматься и заговорить о проблеме раскола в обществе, а в данном случае об Ида-Вирумаа как об одном из самых больших и проблематичных регионов, об очень болезненном процессе смены поколений, конфликте так называемых «бумеров» и «зумеров», и наконец, расставить слишком уж долгожданные точки над i!