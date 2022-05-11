Комментарий ⟩ Зри в корень

Данное объяснение положению региона мне кажется несправедливым и обидным. Наивную веру большинства нарвитян в правоту Путина и его режима, развязавших подлую войну в Украине, на первый взгляд, объяснить трудно. Естественно, для всякого думающего и объективного индивида Путин садист и негодяй. Но перед тем как обвинять людей, не грех заглянуть в корень проблемы.

Конечно, понимание происходящего в мире во многом связано с уровнем культуры. Но и в самой России, где культурный уровень населения едва ли выше, далеко не все провинциальные города нищенствуют. Там, где еще сохранилось производство и есть реальная работа, народ с голода не умирает. Понятно, что мужики и там не рвутся на балет, не читают Толстого, а пьют водку. Уверен, если выстроить в ряд пятьдесят нарвитян или жителей Калуги и спросить, кто из них читал Достоевского – выйдут по три человека, оказавшихся учителями школ. И о философе Шопенгауэре тем более мало кто слышал и не знает его крылатых замечаний о том, что «нет глупее гордости, чем национальная», или о том, что «культура не имеет национальности».

В Нарве эстонский язык услышишь редко. Люди смотрят российскую пропаганду. Центральные путинские каналы хоть и не используют мата, но вещают на том языке, что большинство «простых русских людей» прекрасно понимает. Молодежь телевизор смотрит реже, но когда родители каждый день талдычат, что Путин не подонок, а герой, они верят. Что касается нищеты, то после развала СССР основные предприятия Нарвы закрылись. Открывать там новые государство не торопилось. Мест для интересной работы, чтобы туда охотно поехали и эстонцы, там нет. Нет и больших бюджетных вливаний, чтобы изменить положение вещей. Народ бегает через границу за дешевыми русскими сигаретами и продуктами. Продает их дома, чем и кормится.