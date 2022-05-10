Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому две соседние страны должны будут помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, пишет Postimees.
Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности поставок газа
«В свете изменившейся ситуации с безопасностью соседним странам целесообразно еще более тесно сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, потому что мы также действуем на общем рынке. Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа мы сейчас договорились с Финляндией о том, что будем помогать друг другу в экстренной ситуации и поставлять газ потребителям в другой стране, по возможности и мере необходимости», — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Только что заключенное между Финляндией и Эстонией соглашение устанавливает условия, при которых соседи могут запрашивать и оказывать помощь в случае перебоев с подачей газа. Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения потребностей бытовых потребителей и критически важных регионов централизованного теплоснабжения.
Эстония является первой страной в Европейском Союзе, которая заключила соглашения о солидарности со всеми соседними странами для оказания помощи в поставках газа. В феврале вступило в силу между аналогичное соглашение Латвией и Эстонией. Все остальные страны ЕС также заключают соглашения о солидарности со своими соседями.
По словам министра, для обеспечения лучшего газоснабжения необходимо тесное сотрудничество не только с соседними странами. «Недавно открытое литовско-польское газовое соединение еще больше укрепит энергетическую безопасность региона, поскольку позволяет поставлять газ не только из соседних стран, но и из других европейских стран, — сказал Аас. — В ситуации, когда мы хотим полностью отказаться от использования газа российского происхождения, мы должны максимально обезопасить свой тыл».