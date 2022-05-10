Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности поставок газа

«В свете изменившейся ситуации с безопасностью соседним странам целесообразно еще более тесно сотрудничать в обеспечении безопасности поставок газа, потому что мы также действуем на общем рынке. Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа мы сейчас договорились с Финляндией о том, что будем помогать друг другу в экстренной ситуации и поставлять газ потребителям в другой стране, по возможности и мере необходимости», — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Только что заключенное между Финляндией и Эстонией соглашение устанавливает условия, при которых соседи могут запрашивать и оказывать помощь в случае перебоев с подачей газа. Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения потребностей бытовых потребителей и критически важных регионов централизованного теплоснабжения.

Эстония является первой страной в Европейском Союзе, которая заключила соглашения о солидарности со всеми соседними странами для оказания помощи в поставках газа. В феврале вступило в силу между аналогичное соглашение Латвией и Эстонией. Все остальные страны ЕС также заключают соглашения о солидарности со своими соседями.