Провал ⟩ ЕС отказывается от запрета на перевозку российской нефти на европейских танкерах

Еврокомиссия отказывается от введенных только на прошлой неделе судоходных санкций из-за противостояния со стороны Мальты и Греции. Под их флагами ходят больше половины всех евросоюзовских нефтяных танкеров, сообщила газета Financial Times.

Решение было принято в результате мощной лоббистской работы этих двух стран, сказали многие, обладающие информацией о переговорах, источники.

Также Венгрия по-прежнему отказывается поддерживать запланированный ЕС запрет на импорт российской нефти, и это даже после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела в понедельник вечером переговоры с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Тем не менее, пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что обсуждение показало, что движение вперед все же возможно.

Будапешт озабочен тем, что после отказа от российских поставок, государство начнет во многом зависеть от качаемой через хорватский нефтепровод нефти. И другие страны-члены, в том числе, Словакия и Чехия, должны получить при энергетических санкциях особые условия, учитывая их нынешнюю зависимость от российской нефти.

Новыми санкциями ЕС пытается усилить экономическое давление на режим Владимира Путина, нацелившись на весьма доходную нефтепромышленность России, но запланированные меры могут больно ударить по экономике стран Евросоюза. В результате этого Брюссел вынужден соглашаться с многочисленными отступлениями и исключениями, чтобы все 27 стран-членов находились в одной лодке.

Запланированный судоходный запрет считали средством, которое усложнит смягчение последствий нефтяного эмбарго, которого можно было бы добиться, транспортируя сырую нефть в другие страны по всему миру.

Но в последние дни некоторые страны-члены утверждали, что жесткий судоходный запрет должен охватывать и США и Великобританию, особенно, если бы Вашингтон смог повлиять на страны, под флагами которых также ходит большое количество судов, например, Либерия, Маршальские острова и Панама. Однако отсутствие договоренности между странами G7 занимает центральное место при отклонении предложения.

Под запретом и страхование судов

ЕС также предложил запретить европейским страховым обществам страховать суда, которые перевозят по миру российскую нефть. По словам источником FT, эта санкция, несмотря на противостояние некоторых стран-членов, еще может быть запущена в работу.

Адвокат по судоходству компании Quadrant Chambers Дэвид Семарк сказал, что запрет на заключение европейских страховых договоров для танкеров, перевозящих российскую сырую нефть и рафинированную продукцию, можно «сравнить с эмбарго на российскую нефть по всему миру».

Санкция на морское страхование является мощнейшим рабочим инструментом, поскольку большая часть российского нефтяного экспорта происходит на танкерах, а крупнейшие страховщики, специализирующиеся на данном секторе, работают, главным образом, в западных странах.

Все 13 судоходных страховых обществ, входящих в так называемый защитный и страховой клуб (P&I), которые покрывают обязательства третьих лиц, в том числе, утечку топлива, удаление обломков и телесные повреждения, управляются из Великобритании, ЕС, Норвегии, США и Японии. Эти общества покрывают около 90 процентов страхования крупных океанических судов.

Большинство портов требуют от судов P&I-сертификаты, а покупатели российской нефти не хотят рисковать на востребовании ущерба, который без покрытия со стороны страховки может достигать сотен миллионов долларов. Дипломаты теперь надеются, что Великобритания сможет переубедить другие страны присоединиться к страховым мерам, которые с учетом значимости лондонского страхового рынка Lloyd’s, они являются крайне важными.