По данным Кассы по безработице, на конец апреля в качестве безработных в Эстонии были зарегистрированы 46 926 человек, что составляет 7,2 процента трудоспособных от 16 лет до пенсионного возраста. Количество безработных за месяц выросло на 0,2 процентных пункта.
В качестве безработных в апреле были зарегистрированы 46 926 человек
В апреле зарегистрированы 8630 новых безработных, месяцем раньше – 7640, а годом раньше в апреле 2021 года 5235 человек, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Кассы по безработице.
На конец прошлого месяца уровень зарегистрированной безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа – 11 процентов. В Валгамаа зарегистрировано 10,3, в Ляэнемаа 8,3, в Пыльвамаа 7,9 процента безработных.
Самый низкий уровень безработицы был на Хийумаа – 3,4 процента.
Безработных с ограниченной трудоспособностью насчитывалось 10 174 человека, то есть 21,7 процента всех зарегистрированных безработных.
В течение апреля Касса по безработице предлагала 18 233 вакансии, на конец месяца вакансий было 9509.
Статистика зарегистрированной безработицы отражает количество безработных, зарегистрированных в качестве безработных в Кассе по безработице.