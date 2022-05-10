В качестве безработных в апреле были зарегистрированы 46 926 человек

В апреле зарегистрированы 8630 новых безработных, месяцем раньше – 7640, а годом раньше в апреле 2021 года 5235 человек, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Кассы по безработице.

На конец прошлого месяца уровень зарегистрированной безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа – 11 процентов. В Валгамаа зарегистрировано 10,3, в Ляэнемаа 8,3, в Пыльвамаа 7,9 процента безработных.

Самый низкий уровень безработицы был на Хийумаа – 3,4 процента.

Безработных с ограниченной трудоспособностью насчитывалось 10 174 человека, то есть 21,7 процента всех зарегистрированных безработных.

В течение апреля Касса по безработице предлагала 18 233 вакансии, на конец месяца вакансий было 9509.