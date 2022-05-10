Литовские парламентарии призвали создать международный трибунал для уголовного преследования всех, кто причастен к военным преступлениям России в Украине.
Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством
Парламент Литвы во вторник, 10 мая, единогласно принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
«Сейм Литовской Республики признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся в 2022 году, геноцидом украинского народа», – говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.
В нем также отмечается, что «Россия является государством, которое поддерживает и совершает терроризм», в том числе поскольку вооруженные силы РФ «преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок».
Геноцид РФ в отношении Украины
В числе преступлений, к которым причастна российская армия в Украине, литовские депутаты назвали массовые убийства, в том числе детей, похищения, пытки, изнасилования, обстрел гражданских объектов – больниц, родильных домов, школ и детских садов, блокадунаселенных пунктов, воспрепятствование доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, захват и умышленное уничтожение инфраструктуры, необходимой для удовлетворения основных потребностей населения.
Геноцид проявляется также в «насильственном перемещении украинских детей на территорию РФ с целью уничтожения их украинской идентичности», указано в резолюции. Кроме того Россия уничтожала украинские музеи, исторические памятники, книги на украинском языке и вводила русскоязычное образование на оккупированных территориях «в надежде на искоренение культурно-исторических и языковых особенностей украинского народа», говорится в документе.
Призыв расследовать геноцид на международном уровне
Депутаты Сейма также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО и правительства других государств «признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией».
Для этого, говорится в резолюции, необходимо создать специальный международный уголовный трибунал, который не должен быть ограничен иммунитетом для глав и представителей других стран и должен иметь право выдавать международные ордера на арест.
«Сейм придерживается мнения, что правосудие будет достигнуто только в том случае, если российские лидеры и другие главные и непосредственные преступники предстанут перед судом», – заключают депутаты.
Расследование возможных военных преступлений России
Расследованием возможных военных преступлений России в Украине занимается в первую очередь сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Офис генпрокурора страны сообщал, что уже расследует около 5000 военных преступлений и что подозреваемых – почти 600 человек, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других высокопоставленных чиновников и командиров. Украине помогают в расследовании судмедэксперты и криминалисты из европейских государств.
Собственные расследования начали более 10 государств ЕС, в их числе – Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. На глобальном уровне следствие также ведет Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Главный прокурор МУС Карим Хан начал расследование 2 марта, его сотрудники тоже уже работают в Украине.