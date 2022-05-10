Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством

Парламент Литвы во вторник, 10 мая, единогласно принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

«Сейм Литовской Республики признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся в 2022 году, геноцидом украинского народа», – говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

В нем также отмечается, что «Россия является государством, которое поддерживает и совершает терроризм», в том числе поскольку вооруженные силы РФ «преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок».

Геноцид РФ в отношении Украины

В числе преступлений, к которым причастна российская армия в Украине, литовские депутаты назвали массовые убийства, в том числе детей, похищения, пытки, изнасилования, обстрел гражданских объектов – больниц, родильных домов, школ и детских садов, блокадунаселенных пунктов, воспрепятствование доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, захват и умышленное уничтожение инфраструктуры, необходимой для удовлетворения основных потребностей населения.

Геноцид проявляется также в «насильственном перемещении украинских детей на территорию РФ с целью уничтожения их украинской идентичности», указано в резолюции. Кроме того Россия уничтожала украинские музеи, исторические памятники, книги на украинском языке и вводила русскоязычное образование на оккупированных территориях «в надежде на искоренение культурно-исторических и языковых особенностей украинского народа», говорится в документе.

Призыв расследовать геноцид на международном уровне

Депутаты Сейма также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО и правительства других государств «признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией».

Для этого, говорится в резолюции, необходимо создать специальный международный уголовный трибунал, который не должен быть ограничен иммунитетом для глав и представителей других стран и должен иметь право выдавать международные ордера на арест.

«Сейм придерживается мнения, что правосудие будет достигнуто только в том случае, если российские лидеры и другие главные и непосредственные преступники предстанут перед судом», – заключают депутаты.

Расследование возможных военных преступлений России

Расследованием возможных военных преступлений России в Украине занимается в первую очередь сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Офис генпрокурора страны сообщал, что уже расследует около 5000 военных преступлений и что подозреваемых – почти 600 человек, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других высокопоставленных чиновников и командиров. Украине помогают в расследовании судмедэксперты и криминалисты из европейских государств.