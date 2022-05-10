Исследование ⟩ Волна коронавируса еще не миновала

Охват взрослого населения страны противововирусными антителами практически не изменился.

В ходе состоявшегося с 27 апреля по 9 мая этапа мониторинга были протестированы 2380 взрослых, положительными результаты теста оказались у 4,4 процента протестированных, большая часть этих людей уже переболели и не представляют опасности для окружающих, но 1,5 процента зараженных были все еще инфекционно опасными. Это вдвое меньше, чем во время мониторинга в начала апреля, а у большинства зараженных были и симптомы заражения.

По словам руководителя исследования профессора семейной медицины Тартуского университета Руть Калда, снижение заболеваемости весьма ощутимо, но к сожалению, не так велико, чтобы считать, что волна коронавируса прошла.

Результаты исследования по-прежнему подтверждают, что от вируса лучшее всего защищен тот, кто и переболел, и вакцинирован, а среди получивших бустерную дозу заболеваемость вдвое ниже, чем среди прошедших обычную вакцинацию.

Пробы на оценку распространенности антител на этом этапе мониторинга были взяты у 2228 человек, 86 процента протестированных имели антитела. Этот показатель в течение месяца оставался неизменным. Устойчивее всего антителами защищены вакцинированные. Антитела есть у трех четвертей переболевших. «Это показывает, что возникшие после перенесения заболевания антитела хуже удерживаются и быстрее исчезают, чем у тех, что получил антитела в результате вакцинации», - сказала Калда.

Исследование показывает, что чувство опасности у людей в отношении вируса снизилось, а на средства предотвращения заболевания внимания обращается все меньше.

По словам исполнительного директора мониторинга сопрофессора Тартуского университета по изучению здравоохранения Микка Юриссона, для того, чтобы волна вируса сошла на нет, нужно не только наступление весеннего тепла. «Сейчас самое подходящее время, чтобы дополнить обычный курс вакцинации бустерной дозой и таким образом остановить распространение вируса», — отметил Юриссон.