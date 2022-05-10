В понедельник после почти четырех часов обсуждения Рийгикогу в неизмененном виде принял поправки к Закону об иностранцах. Ранее президент Эстонии Алар Карис отказался провозглашать их из-за процедурных нарушений при прохождении законопроекта в парламенте, сообщил Rus.Err.ee.
Рийгикогу принял поправки к Закону об иностранцах в неизмененном виде
Рийгикогу принял поправки к Закону об иностранцах в неизмененном виде
Законопроект о внесении изменений в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, который не был провозглашен президентом, регулирует правила работы иностранцев в Эстонии, а также условия их пребывания, обучения и проживания в стране. Поправки предусматривают введение более гибких правил трудовой миграции граждан третьих стран, в том числе они призваны облегчить интеграцию на рынке труда украинских военных беженцев.
Новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран, в частности, в законе больше нет требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране.
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