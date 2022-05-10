Рийгикогу в неизменном виде принял поправки к Закону об иностранцах

Законопроект о внесении изменений в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, который не был провозглашен президентом, регулирует правила работы иностранцев в Эстонии, а также условия их пребывания, обучения и проживания в стране. Поправки предусматривают введение более гибких правил трудовой миграции граждан третьих стран, в том числе они призваны облегчить интеграцию на рынке труда украинских военных беженцев.