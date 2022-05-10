Мэрия Таллинна предоставит право на застройку участка для новой больницы

Как передала BNS пресс-служба мэрии, право на застройку устанавливается сроком на 50 лет, годовой взнос за право на застройку составит 15 258 евро, которые составят 2 процента от стоимости налогообложения земельного участка социального назначения.

В свою очередь, застройщик обязуется построить главное здание больницы и оформить разрешение на эксплуатацию не позднее 31 декабря 2028 года. Целью установления права на застройку является создать в Таллинне целостный и современный медицинский городок, чтобы улучшить доступность медицинской помощи как можно большему количеству жителей Таллинна и Харьюского уезда, создать условия для повышения качества лечебных услуг и содействовать их стабильному предоставлению.