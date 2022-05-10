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Мэрия Таллинна предоставит право на застройку участка для новой больницы

rus.postimees.ee
Мэрия Таллинна предоставит право на застройку участка для новой больницы
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Будущая Таллиннская больница
Будущая Таллиннская больница Фото: Repro: AW2 ARCHITECTS OY

Мэрия Таллинна в среду на своем заседании планирует предоставить целевому учреждению Sihtasutus Tallinna Haigla Arendus право на застройку участка недвижимости по адресу Нарвское шоссе, 129 в Таллинне, где планируется построить новую Таллиннскую больницу. Участок находится в собственности города Таллинна.

Как передала BNS пресс-служба мэрии, право на застройку устанавливается сроком на 50 лет, годовой взнос за право на застройку составит 15 258 евро, которые составят 2 процента от стоимости налогообложения земельного участка социального назначения.

В свою очередь, застройщик обязуется построить главное здание больницы и оформить разрешение на эксплуатацию не позднее 31 декабря 2028 года. Целью установления права на застройку является создать в Таллинне целостный и современный медицинский городок, чтобы улучшить доступность медицинской помощи как можно большему количеству жителей Таллинна и Харьюского уезда, создать условия для повышения качества лечебных услуг и содействовать их стабильному предоставлению.

Частично проект будет финансироваться из средств Европейского Союза. В целом стоимость новой больницы с учетом оснащения ее необходимой медицинской техникой обойдется по меньшей мере в 520 миллионов евро.

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