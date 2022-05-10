СМИ: видеохостинг Rutube после хакерской атаки не подлежит восстановлению

По словам источника, обычно на такой случай делают бэкапы, но, похоже, проблема в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет хакер доступ к системе или нет.

Отмечается, что видеоконтент в результате хакерской атаки не пострадал.

Источник The Village отметил, что атака стала возможной в результате утечки кодов доступа к сайту.

Утром 10 мая в Rutube опровергли эту информацию. "Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела", - говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В то же время там отметили, что восстановление работы потребует больше времени, чем предполагалось изначально.

Напомним, о проблемах Rutube сообщил в 7 утра 9 мая. В течение всего дня компания в Telegram отчитывалась о том, что на сайте ведутся восстановительные работы, а вечером заявила, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса.