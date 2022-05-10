Сегодня, 10 мая, в 14 часов на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Отику произошло ДТП, сообщает Virumaa Teataja.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
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На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Но на месте происшествия был только внедорожник Volvo в кювете, а других участников аварии не было.
Насколько известно редакции, из попавшего в аварию автомобиля валил дым. В связи с этим на место прибыли спасатели.
Передняя часть Volvo пострадала. В машине было два человека, состояние здоровья которых проверили на месте работники скорой помощи.
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