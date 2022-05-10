Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка и грузовик

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Но на месте происшествия был только внедорожник Volvo в кювете, а других участников аварии не было.

В Ляэнеской префектуре подтвердили, что первоначальная информация соответствовала действительности. "Сегодня в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Отику. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего легковушка вылетела с дороги, - сообщила полиция. - Скорая помощь осмотрела участников аварии на месте, никто не пострадал. Участники ДТП обратятся в страховую компанию".