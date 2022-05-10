Морской музей законсервирует в Летной гавани остов судна с улицы Лоотси

«Морской музей был основан 87 лет назад, чтобы запечатлеть историю мореходства Эстонии. Несомненно, сюда относится и остов судна, обнаруженный недавно при строительстве на улице Лоотси. На сегодняшний день это один из трех крупнейших обнаруженных остовов средневековых кораблей в Северной Европе. Поэтому наш долг – помочь найти решения, которые позволят сохранить эту крупную находку и, более того, экспонировать ее в будущем. С этой целью рядом с ангарами для гидросамолетов нашей Летной гавани планируется построить здание эллинга для хранения коллекции судов», – сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

В конце 2015 года музей построил временный корабельный эллинг для хранения Кадриоргского когга и возможных новых находок. Здание было построено исходя из текущих требований на территории между Летной гаванью и районом Батарейной тюрьмы.

«Размер остова судна, обнаруженного на улице Лоотси, предполагает, что мы построим сооружение более крупного размера, чем имеется сейчас, поскольку остов в ширину 9 метров и в длину почти 25 метров. На необходимость большего эллинга указывают предпосылки, что здесь в окрестностях бывшего порта мы можем найти как минимум еще один остов корабля. Чтобы законсервировать и экспонировать в одном месте нынешние и возможные новые находки, нам нужен на треть более длинное здание», – сказал научный сотрудник Морского музея Прийт Лятти, участвующий в нынешних археологических работах.

Когда именно остов судна с улицы Лоотси можно будет увидеть во временном корабельном эллинге Летной гавани, выяснится в течение ближайшего месяца. Тогда же станет известен и первоначальный бюджет.

«Департамент охраны памятников старины только приветствует такое решение Морского музея. Альтернативой была бы его доставка на место хранения остовов в море недалеко от острова Найссаар, где его не увидел бы никто, кроме редких дайверов. Надеюсь, что у Морского музея появится более просторный корабельный эллинг, необходимый для хранения этой находки и других будущих находок остовов кораблей. Сейчас приоритетная задача заключается в том, чтобы в сотрудничестве с застройщиком и музеем обеспечить доставку остова со строительной площадки в музей. Самая большая проблема, которой следует заняться безотлагательно – это профессиональная консервация остова корабля», – сказал археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.

Эллинг для хранения судов Морского музея в Летной гавани Фото: Морской музей Эстонии

Консервация – процесс не быстрый, он зависит от выбранной технологии. Например, консервация когга, экспонируемого в башне Толстая Маргарита, и процесс подготовки к экспонированию заняли четыре года.