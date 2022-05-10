Осторожно! В столичном парке Паэ завелись гадюки

«До нас дошла информация о том, что многие люди видели в этом году в парке Паэ гадюк. Весной, когда природа просыпается, это обычное явление, особенно в лесопарках. Людям стоит быть осторожными при перемещении по любой зеленой территории», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гадюка является единственной ядовитой змеей, проживающей в Эстонии. Обычно гадюка старается сама держаться подальше от людей, но, находясь на природе, нужно быть осторожными.

Нужно помнить и о том, что укусы гадюк очень опасны и для наших четвероногих друзей, а потому, выгуливая собак, нужно быть особенно осторожными.