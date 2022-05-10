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Осторожно! В столичном парке Паэ завелись гадюки

rus.postimees.ee
Осторожно! В столичном парке Паэ завелись гадюки
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Kuigi usside ärkamise päev jääb juba kolme nädala taha, algas tõeline rästikute ja nastikute liikumine just eelmisel nädalal.
Kuigi usside ärkamise päev jääb juba kolme nädala taha, algas tõeline rästikute ja nastikute liikumine just eelmisel nädalal. Фото: Aivar Aotäht

В последнее время жители Ласнамяэ неоднократно видели в парке Паэ гадюк, сообщила управа района.

«До нас дошла информация о том, что многие люди видели в этом году в парке Паэ гадюк. Весной, когда природа просыпается, это обычное явление, особенно в лесопарках. Людям стоит быть осторожными при перемещении по любой зеленой территории», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гадюка является единственной ядовитой змеей, проживающей в Эстонии. Обычно гадюка старается сама держаться подальше от людей, но, находясь на природе, нужно быть осторожными.

Нужно помнить и о том, что укусы гадюк очень опасны и для наших четвероногих друзей, а потому, выгуливая собак, нужно быть особенно осторожными.

При укусе гадюки получить помощь можно, позвонив на инфолинию Центра информации об отравлениях – 16662 или обратившись за экстренной помощью по номеру 112.

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