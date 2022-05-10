Тоомас Алаталу ⟩ Путин уйдет как Мао Цзэдун

В последнем телефонном разговоре Путина и Лукашенко (3 мая) вновь упоминалось о предстоящей встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан). Встреча более-менее гарантирована: вооруженные силы ОДКБ в процессе быстрой операции в период с 5 по 22 января 2022 года восстановили пошатнувшуюся власть казахстанского президента, а поскольку это произошло между выдвинутым 15 декабря 2021 года США и НАТО ультиматумом и произошедшим 24 февраля 2022 года нападением, руководству ОДКБ трудно пропустить встречу. Наблюдателем за ОДКБ является Сербия. Интересно посмотреть и на то, как она будет реагировать на это событие, пишет политолог Тоомас Алаталу.