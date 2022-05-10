Школьник пожаловался канцлеру юстиции на учителя, назначившего классу четвертую контрольную за неделю

Канцлер напомнила, что согласно постановлению министра социальных дел, за одну учебную неделю может быть проведено не более трех контрольных работ, и, следовательно, учитель биологии нарушил постановление об организации обучения.

Несмотря на то, что учитель биологии обозначил ее как просто оценочная работа, она все же соответствовала признакам контрольной работы и создала для учеников дополнительную нагрузку, отметила канцлер.

"Завуч школы согласилась с советником канцлера права в том, что учитель повел себя неправильно", - написала Мадизе ученику в ответ на его жалобу.