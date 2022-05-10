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Жуткое происшествие: в Ляэне-Вирумаа сгорело стадо из 30 коров

Айвар Ояперв Тоомас Херм
Жуткое происшествие: в Ляэне-Вирумаа сгорело стадо из 30 коров
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Kõrkkülas hävis laudapõlengus piimakari.
Kõrkkülas hävis laudapõlengus piimakari. Фото: Toomas Herm

Сегодня до полудня в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа было уничтожено дело жизни одной семьи: на границе Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа в Кырккюла, на хуторе Паэвялья по на данный момент неизвестным причинам загорелся хлев с примерно 30 коровами и несколькими телятами. Животные погибли, а пожилая хозяйка отравилась угарным газом.

«С хутором теперь покончено», - сказала шокированная молодая хозяйка Катре Эскор.

Работы по тушению продолжаются. Спасатели потушили пламя, но животных, находившихся в коровнике, спасти не удалось. «Там так много дыма, что я не удивлюсь, если кто-то из спасателей или наблюдателей также отравятся», — сказал находящийся на месте происшествия журналист Virumaa Teataja Тоомас Херм.

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