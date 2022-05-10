Жуткое происшествие: в Ляэне-Вирумаа сгорело стадо из 30 коров

Сегодня до полудня в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа было уничтожено дело жизни одной семьи: на границе Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа в Кырккюла, на хуторе Паэвялья по на данный момент неизвестным причинам загорелся хлев с примерно 30 коровами и несколькими телятами. Животные погибли, а пожилая хозяйка отравилась угарным газом.