«Кина не будет!». В России вымирают кинотеатры

О высокой вероятности ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране предупредили в российской Ассоциации владельцев кинотеатров. «Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок», - говорят эксперты этого рынка. Так, из России ушли американские Walt Disney Company, (Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal.

На начало 2022 года в России работало более 2 тысяч кинотеатров, по всей стране было открыто 5,7 тысяч кинозалов. В марте 2022 года кинопрокат рухнул на 44% по сборам. В начале апреля число работающих кинозалов в России сократилось до 3 997, а к 18 апреля – до 3 633. Таким образом, к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране.

В предвоенном году россияне приобрели в общей сложности 145,7 млн билетов в кино, что на 64,1% больше относительно ковидного 2020-го. По данным «Чек Индекса», аналитического ресурса электронной чековой «Платформы ОФД», только за месяц с середины марта россияне потратили на кино на 43% меньше денег, чем годом ранее.

К концу 2022 года отрасли предрекают уже убыток в более чем 11 млрд рублей. Представители Ассоциации владельцев кинотеатров утверждают, что российские кинотеатры в среднем могут потерять до 80% планируемой выручки, а половина из них и вовсе закроется.

Корейское и индийское кино не поможет

В попытках исправить ситуацию Россия ищет дополнительный контент в Азии, Латинской и Южной Америке. Однако, признают в Ассоциации владельцев кинотеатров, даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин остаются нишевыми и не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры. В совокупности эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли.

«Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в ближайшее время. В противном случае, к концу лета спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета РФ», - предупредили в Ассоциации российское руководство.

В ответ правительство РФ сообщило, что окажет дополнительную финансовую поддержку российскому кинематографу, всего в 2022 году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей. Эти средства хотят пустить на производство полнометражных картин для массовой аудитории и для семейного просмотра. «Уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи», – сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Правда, с ним не согласны непосредственные игроки рынка киноиндустрии.

«Существующими государственными вливаниями ситуацию не спасти. Да и россияне терпеть не могут русское кино. Они смотрят его только на Новый Год, когда больше нечего смотреть, - рассказал Postimees российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Борис Гуц. – Еще плохо, что в России в голову вбивается миф, что зритель хочет смотреть исключительно комедии. Это не так, но их и будут снимать: тупые комедии сами знаете, про что».

Кинорежиссёр и продюсер Борис Гуц предрекает российским кинотеатрам полный крах.

«Кинотеатры это не спасёт потому, что кино будет снято на эти деньги только через год-полтора. Кинотеатры умрут раньше», - приводит другой аргумент владелец сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникаровский.

Пиратские сеансы

Некоторые кинотеатры в России сейчас пытаются выжить, показывая новое кино, по сути, пиратским образом. «На днях в кинозале независимого творческого объединения WIP должна была пройти премьера пиратской копии «Бэтмена» Мэтта Ривза и, видимо, прошла», - писал информационный портал для профессионалов кинобизнеса «ПрофиСинема», предусмотрительно отметив, что сам при этом не присутствовал. В других СМИ также появлялась информация, что в городах России начали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент, среди которых боевик «Бэтмен», комедия «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею».

«Попытка зарабатывать пиратскими копиями, нелегально показывая «Бэтмен» - признак умирания и деградации, - говорит Борис Гуц. – Это разрушение бизнеса».