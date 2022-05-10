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Дорогое кладбище: для 12 человек поход к Бронзовому солдату закончился штрафом

Улла Лянтс
Дорогое кладбище: для 12 человек поход к Бронзовому солдату закончился штрафом
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Утро 9 мая на военном кладбище
Утро 9 мая на военном кладбище Фото: Postimees

В понедельник в Таллинне полиция задержала 29 человек, которые демонстрировали у Бронзового солдата военную символику. 12 человек получили денежный штраф, в отношении остальных людей производство продолжается.

Вчера полиция вывела с кладбища на Фильтри теэ в Таллинне или на территории рядом с ним 29 человек, в отношении которых было начато производство по статье Уголовного кодекса, которая рассматривает поддержку и оправдание международного преступления.

Руководитель службы ведения делопроизводств Идахарьюского отдела полиции Инна Тоатер сказала, что все эти люди умышленно и провокативно носили георгиевскую ленточку, белые браслеты или государственную армейскую символику России и Советского Союза, публичная демонстрация которых запрещена законом.

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