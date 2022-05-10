В понедельник в Таллинне полиция задержала 29 человек, которые демонстрировали у Бронзового солдата военную символику. 12 человек получили денежный штраф, в отношении остальных людей производство продолжается.
Для подписчиков
Дорогое кладбище: для 12 человек поход к Бронзовому солдату закончился штрафом
Дорогое кладбище: для 12 человек поход к Бронзовому солдату закончился штрафом
Вчера полиция вывела с кладбища на Фильтри теэ в Таллинне или на территории рядом с ним 29 человек, в отношении которых было начато производство по статье Уголовного кодекса, которая рассматривает поддержку и оправдание международного преступления.