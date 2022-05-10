В понедельник в Таллинне полиция задержала 29 человек, которые демонстрировали у Бронзового солдата военную символику. 12 человек получили денежный штраф, в отношении остальных людей производство продолжается.
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Дорогое кладбище: для 12 человек посещение Бронзового солдата закончилось штрафом
Дорогое кладбище: для 12 человек посещение Бронзового солдата закончилось штрафом
Вчера полиция вывела с кладбища на Фильтри-теэ в Таллинне или с территории рядом с ним 29 человек, в отношении которых было начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает поддержку и оправдание международного преступления.