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Посещение Военного кладбища влетело в копеечку: полиция выписала нарушителям штрафы

Улла Лянтс
Посещение Военного кладбища влетело в копеечку: полиция выписала нарушителям штрафы
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Утро 9 мая на военном кладбище
Утро 9 мая на военном кладбище Фото: Postimees

В понедельник в Таллинне полиция задержала 29 человек, которые демонстрировали у Бронзового солдата военную символику. 12 человек получили денежный штраф, в отношении остальных людей производство продолжается.

Вчера полиция вывела с кладбища на Фильтри-теэ в Таллинне или с территории рядом с ним 29 человек, в отношении которых было начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает поддержку и оправдание международного преступления.

Руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отдела полиции Инна Тоатер сказала, что все эти люди умышленно и провокационно носили георгиевскую ленточку, белые браслеты или государственную армейскую символику России и Советского Союза, публичная демонстрация которых запрещена законом.

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