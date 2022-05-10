Эстония присоединяется к коалиции, которая приписывает кибератаки российской военной разведки (ГРУ) 24 февраля 2022 года против систем спутниковой связи KA-SAT.
Эстония присоединяется к заявлениям о кибератаках против Украины
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, с большой вероятностью можно заявить, что за кибератаками стоит российская военная разведка (ГРУ). «Такие кибератаки противоречат международному праву, и поэтому мы однозначно их осуждаем», – заявила министр иностранных дел Лийметс. «Время кибератаки – 24 февраля, когда начались широкомасштабные боевые действия против Украины, показательно и еще раз доказывает, что кибератаки являются неотъемлемой частью войны России», – добавила министр.
Эстония является давним партнером Украины в сфере кибербезопасности и продолжит делиться своим опытом и знаниями в обеспечении кибербезопасности Украины. Сотрудничество охватывает кибербезопасность, киберзащиту и кибердипломатию, например, развитие инфраструктуры электронного правительства, электронные услуги и стандарты кибербезопасности. Тесная совместная работа между учреждениями Эстонии и Украины продолжается и во время войны.