Эстония присоединяется к заявлениям о кибератаках против Украины

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, с большой вероятностью можно заявить, что за кибератаками стоит российская военная разведка (ГРУ). «Такие кибератаки противоречат международному праву, и поэтому мы однозначно их осуждаем», – заявила министр иностранных дел Лийметс. «Время кибератаки – 24 февраля, когда начались широкомасштабные боевые действия против Украины, показательно и еще раз доказывает, что кибератаки являются неотъемлемой частью войны России», – добавила министр.