В учебных заведениях Эстонии зарегистрировано более 4000 детей из Украины

К настоящему времени дети и подростки из Украины зарегистрированы в учебных заведениях всех уездов Эстонии, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество детей в детских садах и учеников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (2076), Тартумаа (466), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (291), Ляэне-Вирумаа (273) и на Сааремаа (166).

Украинские дети в учебных учреждениях. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

69,7% детей и подростков из числа беженцев ходят в образовательные учреждения с эстонским языком обучения, 20,1% - в образовательные учреждения с русским языком обучения, 9,7% - в учреждения, реализующие программы языкового погружения, и 0,5% - в школы с английским языком обучения.