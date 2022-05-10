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Эти отношения закончатся несколькими фотосессиями или смертью одного из нас

Кертту Кирьянен
, Репортер
Эти отношения закончатся несколькими фотосессиями или смертью одного из нас
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“Ты очевидно уже жалеешь, что добавила меня в список друзей” “Но теперь ты уже от меня не избавишься” “Эти “отношения” закончатся несколькими фотосессиями, или смертью одного из нас” “Просто вот так и будет” “Ты можешь винить только себя”
“Ты очевидно уже жалеешь, что добавила меня в список друзей” “Но теперь ты уже от меня не избавишься” “Эти “отношения” закончатся несколькими фотосессиями, или смертью одного из нас” “Просто вот так и будет” “Ты можешь винить только себя” Фото: Erakogu

Работающий в Эстонии фотограф, перед камерой которого в основном оказываются молодые девушки, ожидает от своих клиенток, чтобы они позировали обнаженными, предлагает им вино во время съемки и отправляет неуместные сообщения, пишет Postimees.

В интернете распространяется информация от молодых женщин о фотографе Кармо Коппеле, который отправлял нескольким несовершеннолетним сообщения с сексуальным подтекстом. Одна из моделей также обратилась в полицию по подозрению в одурманивании. По словам Коппеля, он не отправлял несовершеннолетним неуместных сообщений, а также отрицает обвинения в том, что во время фотографирования давал кому-либо одурманивающие вещества.

«Он начал отправлять мне личные сообщения в социальных сетях. Сказал, что у меня супер тело и что он хотел бы меня фотографировать. Он спросил, могу ли я прислать ему свою фотографию. Конечно, я не отправила. Потом снова начал писать, что у меня, по-видимому, красивое тело, привлекательно ровный и изящный животик. Когда я ничего не ответила, он написал, что все еще ждет. Когда я спросила, чего, он ответил, что фотографию – что-нибудь дерзкое и горячее. Еще он написал, что обтягивающие платья на мне особенно сексуальны, и я могла бы взять их с собой на фотосессию, а потом снять», — рассказала о пережитом Трийн (имя изменено).

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