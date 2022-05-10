Эти отношения закончатся несколькими фотосессиями или смертью одного из нас

Работающий в Эстонии фотограф, перед камерой которого в основном оказываются молодые девушки, ожидает от своих клиенток, чтобы они позировали обнаженными, предлагает им вино во время съемки и отправляет неуместные сообщения, пишет Postimees.
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В интернете распространяется информация от молодых женщин о фотографе Кармо Коппеле, который отправлял нескольким несовершеннолетним сообщения с сексуальным подтекстом. Одна из моделей также обратилась в полицию по подозрению в одурманивании. По словам Коппеля, он не отправлял несовершеннолетним неуместных сообщений, а также отрицает обвинения в том, что во время фотографирования давал кому-либо одурманивающие вещества.