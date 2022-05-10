Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись фургон и легковушка, пострадали двое

По предварительной информации, автомобиль Toyota остановился на проезжей части и ждал возможности повернуть налево, а фургон той же марки врезался в остановившуюся машину.

Фото: Kristo Niglas

По словам очевидцев, легковой автомобиль после столкновения отбросило через встречную полосу в кювет.

Фото: Kristo Niglas

Скорая помощь доставила в больницу 28-летнего водителя фургона и сидевшую за рулем легковушки 60-летнюю женщину.

Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Он добавил, что точные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.