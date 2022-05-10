Сегодня, 10 мая, в 8.50 на 11-м километре шоссе Пярну-Лихула в деревне Лемметса в результате аварии пострадали два человека, сообщает Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись фургон и легковушка, пострадали двое
Тяжелое ДТП: столкнулись фургон и легковушка, пострадали двое
По предварительной информации, автомобиль Toyota остановился на проезжей части и ждал возможности повернуть налево, а фургон той же марки врезался в остановившуюся машину.
По словам очевидцев, легковой автомобиль после столкновения отбросило через встречную полосу в кювет.
Скорая помощь доставила в больницу 28-летнего водителя фургона и сидевшую за рулем легковушки 60-летнюю женщину.
Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Он добавил, что точные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
Ключевые слова