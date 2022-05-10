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Представившийся работником Google мошенник выманил у таллиннки свыше 6000 евро

rus.postimees.ee
Представившийся работником Google мошенник выманил у таллиннки свыше 6000 евро
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

42-летняя жительница Таллинна лишилась более 6000 евро, последовав инструкциям мошенников, пишет Rus.ERR.

Жертве позвонил неизвестный человек, который представился работником Google и сообщил о возможной хакерской атаке против нее, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.

Затем жертву под разными предлогами попросили загрузить приложения Revolut, Western Union и AnyDesk. Ее также попросили войти в интернет-банк и подтвердить транзакции с помощью SMART-ID.

Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6337 евро.

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