42-летняя жительница Таллинна лишилась более 6000 евро, последовав инструкциям мошенников, пишет Rus.ERR.
Представившийся работником Google мошенник выманил у таллиннки свыше 6000 евро
Представившийся работником Google мошенник выманил у таллиннки свыше 6000 евро
Жертве позвонил неизвестный человек, который представился работником Google и сообщил о возможной хакерской атаке против нее, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.
Затем жертву под разными предлогами попросили загрузить приложения Revolut, Western Union и AnyDesk. Ее также попросили войти в интернет-банк и подтвердить транзакции с помощью SMART-ID.
Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6337 евро.