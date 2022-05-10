Представившийся работником Google мошенник выманил у таллиннки свыше 6000 евро

Жертве позвонил неизвестный человек, который представился работником Google и сообщил о возможной хакерской атаке против нее, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.

Затем жертву под разными предлогами попросили загрузить приложения Revolut, Western Union и AnyDesk. Ее также попросили войти в интернет-банк и подтвердить транзакции с помощью SMART-ID.