Высланные с пограничного пункта граждане Украины не являлись военными беженцами

С пограничного пункта в Нарве в понедельник обратно в Россию были высланы пять граждан, объяснения цели поездки которых оказались путанными, четкой цели поездки у них не было, как и документов, подтверждающих условия пребывания. Им был вынесен запрет на въезд, и их отправили обратно в Россию. «Речь не идет о военных беженцах», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийс Кригуль.

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Марека Лийва, все пересекающие границу основательно проверяются, в том числе, прибывающие на границу граждане Украины, с которыми проводится подробное собеседование, в ходе которого изучаются документы, цели поездки и основания для въезда на территорию Европейского союза.

«Так мы выявляем тех, кому нужна помощь, а также тех людей, продвижение которых дальше неоправданно. Например, в ходе проверки второго уровня мы препятствуем въезду в Эстонию или страны Шенгена гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, поскольку у них требования по въезду не выполнены или нет оправдывающих его документов».

В среднем, по его словам, в последние недели через Нарвский пограничный пункт в день проезжают более 200 украинских военных беженцев, большинство из которых едут дальше в другие страны Европы или возвращаются обратно в Украину: «В ходе собеседования мы выясняем планы этих людей, финансовые возможности и делимся с ними информацией о транспортных возможностях, а при необходимости предоставляем продуктовую помощь».