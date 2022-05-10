Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы

Компания-банкрот Inndex OÜ и ее владелец Айн Полма уже много лет занимают первые строчки в таблицах налоговых должников Эстонии - фирма задолжала государству более 6 миллионов евро, причем в свое время Полма и его компания уже были признаны виновными в уголовном преступлении, но сейчас прокуратура выдвинула новые подозрения.