Топливные компании, годами возглавлявшие ТОП налоговых должников Эстонии, вновь оказались в центре скандала, пишет портал DV.ee, уточняя, что прокуратура подозревает бизнесмена Айна Полма и его сообщников в очередной схеме уклонения от налогов и намерена взыскать с них 4 миллиона евро.
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Очередная налоговая схема: прокуратура намерена взыскать с топливных компаний миллионы
Компания-банкрот Inndex OÜ и ее владелец Айн Полма уже много лет занимают первые строчки в таблицах налоговых должников Эстонии - фирма задолжала государству более 6 миллионов евро, причем в свое время Полма и его компания уже были признаны виновными в уголовном преступлении, но сейчас прокуратура выдвинула новые подозрения.
Согласно подозрению, Полма участвовал в классическом мошенничестве с входным налогом с оборота: компания покупала топливо в какой-либо стране ЕС либо у неналогообязанной фирмы, а чтобы списать 20-процентный налог с оборота, сделку оформляли таким образом, будто бы продавец был налогообязанной фирмой, для чего было необходимо составить фиктивные счета.
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