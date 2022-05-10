Минфин РФ прогнозирует самый сильный обвал ВВП с 1994 года

По словам собеседника агентства, если прогноз оправдается, это падение сведет на нет рост российской экономики за последние десять лет, передает DW.

В свою очередь в Минфине РФ в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что меры, принимаемые правительством страны, позволят "купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики".

Центробанк РФ ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 8-10 процентов. Министерство экономики страны прогнозирует сокращение ВВП на 8,8 процента в базовом варианте и на 12,4 процента - при консервативном сценарии. По прогнозам Всемирного банка, объем валового внутреннего продукта в России в 2022 году снизится на 11 процентов.