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Минфин РФ прогнозирует самый сильный обвал ВВП с 1994 года

rus.postimees.ee
Минфин РФ прогнозирует самый сильный обвал ВВП с 1994 года
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Фото: Shutterstock

Экономика России по итогам года может сократиться на 12 процентов, что станет худшим показателем с 1994 года, сообщило во вторник, 10 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз Министерства финансов РФ. 

По словам собеседника агентства, если прогноз оправдается, это падение сведет на нет рост российской экономики за последние десять лет, передает DW.

В свою очередь в Минфине РФ в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что меры, принимаемые правительством страны, позволят "купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики".

Центробанк РФ ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 8-10 процентов. Министерство экономики страны прогнозирует сокращение ВВП на 8,8 процента в базовом варианте и на 12,4 процента - при консервативном сценарии. По прогнозам Всемирного банка, объем валового внутреннего продукта в России в 2022 году снизится на 11 процентов.

Аналитики компании S&P Global Market Intelligence полагают, что на фоне санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину, российской экономике потребуется 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года.

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