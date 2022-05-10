Для переноса советского памятника из парка Раади в Тарту не требуется разрешение Департамента по защите памятников истории и культуры, потому что памятник не находится под защитой, сообщил Rus.Err.ee.
Для переноса советского памятника в парке Раади в Тарту не требуется разрешение департамента
В отношении перезахоронения закон гласит, что можно перезахоронить останки, если могила находится в неподходящем месте, т.е. в парке или иной зеленой зоне, либо в месте плотной застройки за пределами кладбища. Это также возможно в местах, в которых проводятся массовые мероприятия, где расположены не связанные с могилами сооружения, а также в прочих местах, где с военным захоронением невозможно обращаться достойно.
Бывший председатель Тартуского горсобрания Ааду Муст сообщил ERR, что советская пропаганда использовала эти военные захоронения в своих целях, и этот вопрос остро стоит не только в Эстонии, однако важно, чтобы война с памятниками не превращалась в войну с павшими.
Мэр Тарту Урмас Клаас и председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас накануне обратились к министрам обороны и культуры с просьбой принять решения, которые позволят перезахоронить останки у советского монумента в парке Раади, а также перенести установленный над захоронением монумент.