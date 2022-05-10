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На этот раз разыскиваемого Калдалу поймали в Польше

Эйли Арула
На этот раз разыскиваемого Калдалу поймали в Польше
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В прошлом году Меэлис Калдалу находился в розыске несколько месяцев, он был пойман в октябре, находясь у знакомого в Рапламаа, в конце октября он предстал перед судом.
В прошлом году Меэлис Калдалу находился в розыске несколько месяцев, он был пойман в октябре, находясь у знакомого в Рапламаа, в конце октября он предстал перед судом. Фото: Margus Ansu

Меэлис Калдалу, обвиняемый в том, что 10 октября 2017 года угрожал заложить бомбу Тартуской студии Эстонского национального телерадиовещания, скрылся уже во второй раз. Если осенью прошлого года правоохранители поймали скрывающего от суда Калдалу у знакомого в Рапламаа, то в этот раз он оказался пойман в Польше. Суд наблюдал за Калдалу с помощью электронных устройств. Его оставили на свободе, но обязали носить специальное электронное устройство слежения — браслет на ноге, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннетт Крайтсманн сказала, что Меэлис Калдалу был обязан постоянно заряжать устройство GPS. Для этого он получил все необходимые инструкции от сотрудника службы пробации. Однако Калдалу их не придерживался.

Отдел службы пробации Тартуской тюрьмы перед судебным заседанием, которое должно было состояться в начале февраля, также представил в Тартуский уездный суд заявление с просьбой заменить электронное наблюдение на арест, так как он неоднократно нарушал правила электронного наблюдение. Нарушения заключалось в том, что Калдалу не смог зарядить устройство и отключил его от сети.

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