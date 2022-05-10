На этот раз разыскиваемого Калдалу поймали в Польше

В прошлом году Меэлис Калдалу находился в розыске несколько месяцев, он был пойман в октябре, находясь у знакомого в Рапламаа, в конце октября он предстал перед судом.

Меэлис Калдалу, обвиняемый в том, что 10 октября 2017 года угрожал заложить бомбу Тартуской студии Эстонского национального телерадиовещания, скрылся уже во второй раз. Если осенью прошлого года правоохранители поймали скрывающего от суда Калдалу у знакомого в Рапламаа, то в этот раз он оказался пойман в Польше. Суд наблюдал за Калдалу с помощью электронных устройств. Его оставили на свободе, но обязали носить специальное электронное устройство слежения — браслет на ноге, сообщает Postimees.