Меэлис Калдалу, обвиняемый в том, что 10 октября 2017 года угрожал заложить бомбу Тартуской студии Эстонского национального телерадиовещания, скрылся уже во второй раз. Если осенью прошлого года правоохранители поймали скрывающего от суда Калдалу у знакомого в Рапламаа, то в этот раз он оказался пойман в Польше. Суд наблюдал за Калдалу с помощью электронных устройств. Его оставили на свободе, но обязали носить специальное электронное устройство слежения — браслет на ноге, сообщает Postimees.
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На этот раз разыскиваемого Калдалу поймали в Польше
На этот раз разыскиваемого Калдалу поймали в Польше
Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннетт Крайтсманн сказала, что Меэлис Калдалу был обязан постоянно заряжать устройство GPS. Для этого он получил все необходимые инструкции от сотрудника службы пробации. Однако Калдалу их не придерживался.
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