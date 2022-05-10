Эстония должна быть готова к длительным перебоям в поставках газа

«В ситуации, когда российские поставки больше не могут приниматься во внимание, мы должны, в дополнение к обеспечению поставок СПГ в Эстонию, быть готовы и к длительным перебоям с поставками газа», — сказал Аас, представляя парламенту проект поправок в Закон о природном газе, Закон о чрезвычайном положении и Закон о конкуренции.

По словам министра, проект, прошедший первое чтение, преследует три основные цели: обеспечить регуляции для работы системы газоснабжения на случай длительных перебоев с подачей газа, обеспечить расходы на управление стратегическими запасами газа и уточнить регуляции, связанные с использованием терминала СПГ.

«При создании в этом районе нового терминала сжиженного природного газа задача Elering как оператора газовой системы состоит в том, чтобы наша газовая система могла принимать СПГ. Elering не конкурирует с частными компаниями, а выполняет свои юридические обязательства по обеспечению безопасности поставок в Эстонию», — добавил министр Аас.

До сих пор в правовом пространстве Эстонии регулировались краткосрочные перебои с поставками, но действующий Закон о природном газе не регулирует достаточно эффективно и с учетом потребностей участников рынка действия, необходимые именно в случае долгосрочных перебоев с поставками газа. Законом также планируется определить принципы покрытия расходов, связанных с управлением стратегическими запасами газа.