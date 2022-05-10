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Возле военного монумента подожгли траву

rus.postimees.ee
Возле военного монумента подожгли траву
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Вчера к монументу в Тапа пришло много людей. Кто-то бросил спичку, в результате чего загорелась трава. Пожар был быстро потушен.
Вчера к монументу в Тапа пришло много людей. Кто-то бросил спичку, в результате чего загорелась трава. Пожар был быстро потушен. Фото: Ain Liiva

Спички, брошенные двумя мужчинами, вчера, 9 мая, около 11:40 вызвали небольшой пожар возле советского военного памятника в Тапа.

По словам очевидцев, спички бросили двое пожилых мужчин. Спасатели потушили ландшафтный пожар в 11.54. Поджигателей поймать не удалось, пишет Virumaa Teataja.

В 21.51 полицейский патруль в том же месте вновь обнаружил пожар, до прибытия спасателей стражи порядка смогли его потушить. Предположительно, на этот раз тоже дело было в поджоге.

Памятник или цветы в ходе этих инцидентов не пострадали.

Еще один инцидент с военным памятником произошел накануне 9 мая: в Валга на Немецком военном кладбище был изрисован памятник. Памятник был почищен, личность виновника будет установлена полицией в ходе производства, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Фото: Arvo Meeks
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