Возле военного монумента подожгли траву

По словам очевидцев, спички бросили двое пожилых мужчин. Спасатели потушили ландшафтный пожар в 11.54. Поджигателей поймать не удалось, пишет Virumaa Teataja.

В 21.51 полицейский патруль в том же месте вновь обнаружил пожар, до прибытия спасателей стражи порядка смогли его потушить. Предположительно, на этот раз тоже дело было в поджоге.

Памятник или цветы в ходе этих инцидентов не пострадали.

Еще один инцидент с военным памятником произошел накануне 9 мая: в Валга на Немецком военном кладбище был изрисован памятник. Памятник был почищен, личность виновника будет установлена полицией в ходе производства, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.