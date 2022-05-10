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С поставщиком услуги мобильного ID заключен новый пятилетний договор

BNS
С поставщиком услуги мобильного ID заключен новый пятилетний договор
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Цифровая подпись. Mobiil-ID.
Цифровая подпись. Mobiil-ID. Фото: Mihkel Maripuu

Департамент государственной инфосистемы (RIA) и провайдер услуги сертификации SK ID Solutions AS заключили договор о предоставлении услуги mobiil-ID сроком на пять лет, который вступает в силу 2 июля.

Согласно договору, mobiil-ID продолжит существование в прежней форме, в качестве государственного средства идентификации личности. Все выпущенные ранее mobiil-ID будут действительны до истечения их пятилетнего срока действия, ими по-прежнему можно будет пользоваться, сообщил RIA.

Пользование mobiil-ID и его получение станут проще и быстрее. «Так, уже менее чем через два месяца можно будет совершать все необходимые для соискания действия в среде самообслуживания оператора мобильной связи. Аналогично Smart-ID, в будущем можно будет обладать несколькими mobiil-ID одновременно», - сказала член правления SK ID Solutions Лийза Лукин.

Кроме того, запланированная поправка к законодательству позволит выдавать mobiil-ID детям в возрасте от 7 лет при согласии законного опекуна.

На данный момент используется более 251 000 mobiil-ID, каждый месяц с ними совершают в среднем 10 млн операций.

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