С поставщиком услуги мобильного ID заключен новый пятилетний договор

Согласно договору, mobiil-ID продолжит существование в прежней форме, в качестве государственного средства идентификации личности. Все выпущенные ранее mobiil-ID будут действительны до истечения их пятилетнего срока действия, ими по-прежнему можно будет пользоваться, сообщил RIA.

Пользование mobiil-ID и его получение станут проще и быстрее. «Так, уже менее чем через два месяца можно будет совершать все необходимые для соискания действия в среде самообслуживания оператора мобильной связи. Аналогично Smart-ID, в будущем можно будет обладать несколькими mobiil-ID одновременно», - сказала член правления SK ID Solutions Лийза Лукин.

Кроме того, запланированная поправка к законодательству позволит выдавать mobiil-ID детям в возрасте от 7 лет при согласии законного опекуна.