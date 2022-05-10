Центральная криминальная полиция подозревает шестерых человек в присвоении имущества

«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.