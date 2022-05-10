Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Центральная криминальная полиция подозревает шестерых человек в присвоении имущества

rus.postimees.ee
Центральная криминальная полиция подозревает шестерых человек в присвоении имущества
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Форма Центральной криминальной полиции.
Форма Центральной криминальной полиции. Фото: Liis Treimann

На прошлой неделе Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции заподозрило шестерых человек в присвоении в последние годы имущества Выруского потребительского общества (Võru Tarbijate Ühistu).

«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.

Осень прошлого года Võru Tarbijate Ühistu отмечало 110 лет деятельности. Выруское потребительское общество является одним из 28 членов Центрального союза потребительских обществ Эстонии.

Ключевые слова
Наверх