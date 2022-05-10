На прошлой неделе Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции заподозрило шестерых человек в присвоении в последние годы имущества Выруского потребительского общества (Võru Tarbijate Ühistu).
Центральная криминальная полиция подозревает шестерых человек в присвоении имущества
Центральная криминальная полиция подозревает шестерых человек в присвоении имущества
«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.
Осень прошлого года Võru Tarbijate Ühistu отмечало 110 лет деятельности. Выруское потребительское общество является одним из 28 членов Центрального союза потребительских обществ Эстонии.
Ключевые слова