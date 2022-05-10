На прошлой неделе Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции заподозрило шестерых человек в присвоении в последние годы имущества Выруского потребительского общества (Võru Tarbijate Ühistu).
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Шестерых человек подозревают в присвоении имущества: среди них и политик
Шестерых человек подозревают в присвоении имущества: среди них и политик
«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.
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