Шестерых человек подозревают в присвоении имущества: среди них и политик

«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.

Единственный член правления общества, местный политик Андрес Кыйв («Отечество») подтвердил, что он один из шести подозреваемых. «К сожалению, я подробнее не могу комментировать эту ситуацию», — сказал Кыйв, но добавил, что подозрение стало для него большим сюрпризом.