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Шестерых человек подозревают в присвоении имущества: среди них и политик

Лоора-Элизабет Ломп
Шестерых человек подозревают в присвоении имущества: среди них и политик
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Андрес Кыйв.
Андрес Кыйв. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

На прошлой неделе Бюро по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции заподозрило шестерых человек в присвоении в последние годы имущества Выруского потребительского общества (Võru Tarbijate Ühistu).

«Для дальнейшей проверки предъявленных подозрений следственная группа в ходе производства соберет дополнительные доказательства. Поэтому в настоящее время прокуратура не раскрывает более подробные детали подозрения», — сказал Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.

Единственный член правления общества, местный политик Андрес Кыйв («Отечество») подтвердил, что он один из шести подозреваемых. «К сожалению, я подробнее не могу комментировать эту ситуацию», — сказал Кыйв, но добавил, что подозрение стало для него большим сюрпризом.

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