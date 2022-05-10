Фото ⟩ К утру 10 мая цветы у памятника в Риге убрали

Фото: Очевидец RUS TVNET

О том, что цветы убраны, сообщили и пользователи соцсетей. Например, депутат Рижской думы Константин Чекушин опубликовал в Facebook фотографию, на которой видно, как цветы убирают при помощи трактора.

"Лицо новой Рижской думы", - прокомментировал фотографию депутат.

Как порталу TVNET рассказала представитель Rīgas Meži Иева Берзиня, работы по уборке территории у памятника были проведены с 5 до 6 часов утра.

"Действовали согласно плану Госполиции. Со стороны Госполиции была просьба - убрать территорию побыстрее", - сказала Берзиня.

Работники Rīgas Meži убрали территорию не только у памятника, но и за пределами ограждения. "Мусора было больше, чем обычно", - проинформировала Берзиня. Она также указала, что за этот мусор заплатят рижане.

"Считаем, что все работы мы провели качественно - соответственно тому, чего от нас ожидали",

- сказала Берзиня. Она также добавила, что для осуществления задачи 9 мая - размещения цветов - была привлечена охранная фирма.

В свою очередь представитель Госполиции Латвии Симона Гравите сообщила TVNET, что утром 10 мая у памятника были и представители Госполиции - они обеспечивали общественный порядок. В свою очередь об уборке цветов заботилось предприятие Rīgas Meži.

9 мая представители Госполиции Латвии проинформировали, что не несут ответственность за возложение цветов и не осуществляют его, это у парка делало предприятие Rīgas Meži. "Со стороны Госполиции было получено официальное письмо с просьбой обеспечить перемещение цветов. Для осуществления задачи была привлечена охранная фирма. Учреждения и предприятия действуют согласно плану мероприятий Госполиции и выполняют требования полиции", - заявили в понедельник представители Рижской думы.

Позднее Rīgas meži сообщило LETA, что убрало цветы с подножия памятника в парке Победы, так как в понедельник днем они завяли, а ночью замерзли.

Согласно договору с самоуправлением Rīgas meži должно обеспечивать своевременную уборку садов и парков, поэтому сегодня утром цветы были убраны, а также вывезен весь мусор из парка в соответствии с ежедневным графиком работы.

Комментарий "Согласия"

Фракция партии "Согласие" в Рижской думе осудила действия самоуправления по уборке цветов и призывает депутатов выразить недоверие мэру Риги Мартиньшу Стакису, требуя его отставки.

Лидер фракции Константин Чекушин считает поспешную уборку цветов аморальным и унижающим достоинство людей поступком, единственная цель которого - оскорбить тысячи рижан, возложивших вчера цветы в память о своих предках, а также тех, кто возложил цветы к монументу в память жертв войны в Украине.