Алаталу: послевоенное восстановление Украины обязательно будет происходить на российские средства

Сейчас важнее всего прекратить войну. Нужно очень внимательно следить за тем, какие предложения будут озвучиваться мировыми лидерами в ближайшие дни, кто что будет говорить. Я бы, например, не оставил без внимания только что совершенную главой МИДа России Лавровым поездку в Алжир, где он вел переговоры с алжирскими руководителями. Все мы знаем, что Алжир богат нефтью и газом. Алжир активно продает свой газ в Европу, прежде всего — во Францию. Практически в это же самое время французский президент сделал свои миротворческие заявления. Думаю, в таких связях между разными событиями можно различать признаки течения какого-то глобального переговорного процесса, касающегося темы завершения войны. Полагаю, есть основания для надежды на приятные неожиданности.

- Тоже в интервью Financial Times глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба критически прокомментировал сдержанность президента Франции Эммануэля Макрона в оценках перспектив скорой интеграции Украины в ЕС. Кулеба сказал, что Украина – это сейчас единственное место в Европе, где люди гибнут за ценности, на которых базируется ЕС, и добавил, что это нужно уважать. Наверное, это уважение у политиков и народов Европы присутствует, но при этом часто говорится, чо ЕС — это по большей части экономический альянс, поэтому и критерии вступления в него по большей части экономические. Как решится это противоречие? Как ЕС может и поддержать Украину, и не нарушить свои правила?

- Будучи специалистом по теории революционных ситуаций, я бы сказал, что низы в Европе сейчас все уже правильно осознали насчет того, что на самом деле происходит в Украине. Это новые европейские низы, и это умные низы. Верхи же остаются старыми, и пока в этих верхах почти ничего не меняется. Остается надеяться, что и в верхах в Европе появятся новые лица, и это будут не слишком похожие на Эммануэля Макрона люди.

Макрон является человеком, который часто действует по советским меркам. Я использовал этот термин, потому что в СССР была популярна шутка, что если нужно загубить какое-то дело, то нужно создать для этого новую комиссию. По сути, Макрон все время выступает с идеями создания таких новых комиссий и организаций. В свое время он предлагал интенсифицировать военное сотрудничество Франции и Германии, чтобы ослабить влияние НАТО в Европе. Сейчас он предлагает создать в Европе новое объединение стран, не входящих в ЕС, чтобы не торопиться с принятием в ЕС Украины.

Однако, повторюсь, низы в Европе сменились, они активизировались, и верхам придется испытывать давление со стороны низов. Думаю, этого давления будет достаточно, чтобы страны ЕС стали бы принимать нормальные, отвечающие духу и требованиям времени решения.

- Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны всерьез подумать о том, чтобы передать замороженные валютные резервы России на послевоенное восстановление Украины. Боррель сказал в интервью Financial Times, что США в свое время взяли под контроль миллиарды долларов из резервов афганского центробанка, чтобы, например, оплачивать из них компенсации жертвам терроризма и гуманитарную помощь стране. По словам Боррреля, подумать о чем-то похожем в отношении России было бы для ЕС вполне уместно. В самом начале войны ЕС и другие западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Какова вероятность того, что Россия никогда не увидит этих денег и что на них будут восстанавливать Украину?

- Я предполагаю, что в конце концов проблема послевоенного восстановления Украины будет решаться, конечно, за счет России. За счет российских природных богатств, за счет имущества и средств российских олигархов. Конечно, эти активы будут на очень широкой основе использоваться для восстановления экономики Украины, для возвращения украинцев к нормальной жизни.

Однако с юридической точки зрения все это пока остается достаточно сложным процессом. И пока юристы доминируют на политическом ландшафте, трудно ожидать слишком уж быстрых решений и шагов в этом направлении. В то же время ситуация сейчас такова, что она просто требует быстрых решений. И чем чаще сейчас по телевидению показываются кадры, на которых видны разрушения в Украине, страдания украинских граждан, тем в ведущих западных странах будет делаться сильнее поддержка Украины со стороны народных масс, тем сильнее будет давление этих масс в этом вопросе на ведущие политические партии этих государств.