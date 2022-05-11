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Алаталу: послевоенное восстановление Украины обязательно будет происходить на российские средства

Павел Соболев
Алаталу: послевоенное восстановление Украины обязательно будет происходить на российские средства
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  • Полное восстановление территориальной целостности Украины в ближайшей перспективе маловероятно
  • Путин напрасно воодушевился уходом американской армии из Афганистана
  • Байден думает о том, как предложить Путину приемлемый вариант выхода из кризиса

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся шансов на скорое освобождение оккупированных Россией украинских территориий и планов направить на нужды восстановления Украины замороженные золотовалютные резервы РФ.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times вчера заявил, что картина победы в войне сместилась к полному освобождению украинских территорий от российской оккупации. По его мнению, если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить с украинской территории российские войска и восстановить территориальную целостность. Насколько реальна такая оценка главы МИДа Украины?

- Я думаю, что глава МИДа Украины сделал хорошее и полезное пропагандистское заявление. Но на самом деле не стоит забывать, что значительная часть Украины была захвачена Россией уже 8 лет назад. Это и Крым, и так называемые ДНР и ЛНР. Из истории мы знаем, что крайне редко кому-то удается отвоевать у кого-то оккупированные десятилетия тому назад территории. Подобные вещи являются скорее исключением. Поэтому вероятность восстановления территориальной целостности Украины военными средствами не выглядит в ближайшее время высокой.

- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал журналистам, как будет работать программа ленд-лиза США, закон о котором Джо Байден подписал 9 мая. По словам Ермака, Украина получит высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением украинских военных. Также ленд-лиз предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей, как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия для нужд Украины. Принято считать, что перед началом войны Путин недооценил украинскую армию, но теперь, наверное, он понимает, что недооценил и президента Байдена?

- Путин ошибся уже тогда, когда сделал неверные выводы из ухода американских войск из Афганистана. Он слишком воодушевился, хотя позднее свой уход из Ирака США сделали менее заметным, чтобы не подавать сигналы, которые можно было расценить как слабость.

Когда же речь заходит о военной помощи и модернизации украинской армии, стоит все-таки по-человечески задуматься о том, что Украина сейчас в очень значительной степени разрушена. Многие территории оказались в развалинах, огромное количество людей было убито. Гражданские объекты, мирная жизнь тоже очень остро нуждаются в восстановлении. Нужно обращать большее внимание на созидательные моменты. И искать способ остановить эту войну. Искать кого-то, кто договорится с Путиным о ее прекращении.

Не случайно 9 мая президент Франции Макрон во время выступления в Европарламенте в Брюсселе говорил, что предстоит восстановление мира в Европе, что это надо будет делать за столом переговоров, за которым будут сидеть и Украина, и Россия. Тоже в понедельник в подобном же духе высказывался и президент США Джон Байден.

Мы в Эстонии, как жители маленькой страны, привыкли оценивать международные события с точки зрения малых государств. Однако взаимоотношения между крупнейшими державами строятся по совершенно другим законам. Там действуют совершенно другие правила игры. Да, Байден неоднократно говорил в последнее время, что Путин должен уйти, однако 9 мая Байден высказывался уже таким образом, что для Путина, в общем, нужно придумать какие-то возможности солидного выхода из этого кризиса.

Сейчас важнее всего прекратить войну. Нужно очень внимательно следить за тем, какие предложения будут озвучиваться мировыми лидерами в ближайшие дни, кто что будет говорить. Я бы, например, не оставил без внимания только что совершенную главой МИДа России Лавровым поездку в Алжир, где он вел переговоры с алжирскими руководителями. Все мы знаем, что Алжир богат нефтью и газом. Алжир активно продает свой газ в Европу, прежде всего — во Францию. Практически в это же самое время французский президент сделал свои миротворческие заявления. Думаю, в таких связях между разными событиями можно различать признаки течения какого-то глобального переговорного процесса, касающегося темы завершения войны. Полагаю, есть основания для надежды на приятные неожиданности.

- Тоже в интервью Financial Times глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба критически прокомментировал сдержанность президента Франции Эммануэля Макрона в оценках перспектив скорой интеграции Украины в ЕС. Кулеба сказал, что Украина – это сейчас единственное место в Европе, где люди гибнут за ценности, на которых базируется ЕС, и добавил, что это нужно уважать. Наверное, это уважение у политиков и народов Европы присутствует, но при этом часто говорится, чо ЕС — это по большей части экономический альянс, поэтому и критерии вступления в него по большей части экономические. Как решится это противоречие? Как ЕС может и поддержать Украину, и не нарушить свои правила?

- Будучи специалистом по теории революционных ситуаций, я бы сказал, что низы в Европе сейчас все уже правильно осознали насчет того, что на самом деле происходит в Украине. Это новые европейские низы, и это умные низы. Верхи же остаются старыми, и пока в этих верхах почти ничего не меняется. Остается надеяться, что и в верхах в Европе появятся новые лица, и это будут не слишком похожие на Эммануэля Макрона люди.

Макрон является человеком, который часто действует по советским меркам. Я использовал этот термин, потому что в СССР была популярна шутка, что если нужно загубить какое-то дело, то нужно создать для этого новую комиссию. По сути, Макрон все время выступает с идеями создания таких новых комиссий и организаций. В свое время он предлагал интенсифицировать военное сотрудничество Франции и Германии, чтобы ослабить влияние НАТО в Европе. Сейчас он предлагает создать в Европе новое объединение стран, не входящих в ЕС, чтобы не торопиться с принятием в ЕС Украины.

Однако, повторюсь, низы в Европе сменились, они активизировались, и верхам придется испытывать давление со стороны низов. Думаю, этого давления будет достаточно, чтобы страны ЕС стали бы принимать нормальные, отвечающие духу и требованиям времени решения.

- Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны всерьез подумать о том, чтобы передать замороженные валютные резервы России на послевоенное восстановление Украины. Боррель сказал в интервью Financial Times, что США в свое время взяли под контроль миллиарды долларов из резервов афганского центробанка, чтобы, например, оплачивать из них компенсации жертвам терроризма и гуманитарную помощь стране. По словам Боррреля, подумать о чем-то похожем в отношении России было бы для ЕС вполне уместно. В самом начале войны ЕС и другие западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Какова вероятность того, что Россия никогда не увидит этих денег и что на них будут восстанавливать Украину?

- Я предполагаю, что в конце концов проблема послевоенного восстановления Украины будет решаться, конечно, за счет России. За счет российских природных богатств, за счет имущества и средств российских олигархов. Конечно, эти активы будут на очень широкой основе использоваться для восстановления экономики Украины, для возвращения украинцев к нормальной жизни.

Однако с юридической точки зрения все это пока остается достаточно сложным процессом. И пока юристы доминируют на политическом ландшафте, трудно ожидать слишком уж быстрых решений и шагов в этом направлении. В то же время ситуация сейчас такова, что она просто требует быстрых решений. И чем чаще сейчас по телевидению показываются кадры, на которых видны разрушения в Украине, страдания украинских граждан, тем в ведущих западных странах будет делаться сильнее поддержка Украины со стороны народных масс, тем сильнее будет давление этих масс в этом вопросе на ведущие политические партии этих государств.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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