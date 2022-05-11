Студия Postimees: возможно ли восстановление территориальной целостности Украины военными средствами?

- Президент США Джо Байден сказал 9 мая на публичном собрании под Вашингтоном, что его беспокоит то обстоятельство, что у Владимира Путина в нынешней ситуации с войной в Украине не остается путей отступления. Как сказал Байден, очевидно, что у Путина сейчас нет путей выхода, и нужно понять, что с этим делать. Есть ли способы заставить Путина прекратить войну и уйти из Украины, но при этом позволить ему выставить себя в глазах населения России победителем?

- Президент Франции Эммануэль Макрон выступил 9 мая в Европарламенте по случаю Дня Европы. Он, в частности, сказал, что процесс присоединения Украины к ЕС займет годы или даже десятилетия, если не будут смягчены стандарты для кандидатов. Однако, по словам Макрона, и без формального членства в ЕС Украина — это важнейшая часть европейской семьи, потому что она сейчас смело сражается за Европу. Можно ли надеяться, что хотя бы статус страны-кандидата будет получен Украиной уже в самое ближайшее время?

- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны всерьез подумать о том, чтобы передать замороженные валютные резервы России на послевоенное восстановление Украины. В самом начале войны ЕС и другие западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов из золотовалютных резервов Центробанка России. Какова вероятность того, что Россия никогда не увидит этих денег и что на них действительно будут восстанавливать Украину?