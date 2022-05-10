В Ида-Вирумаа горит торфяник

Торфяник горит в деревне Конью, в непосредственной близости от торфодобывающего предприятия Тоотси.

Спасатели зафиксировали зону пожара с помощью дрона.

Горят 500 кв. м подлеска и торфяника, обнаружены три крупных очага пожара.