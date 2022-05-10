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В Ида-Вирумаа горит торфяник

BNS
В Ида-Вирумаа горит торфяник
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Незадолго до 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о горящем торфянике в волости Тойла Ида-Вируского уезда.

Торфяник горит в деревне Конью, в непосредственной близости от торфодобывающего предприятия Тоотси.

Спасатели зафиксировали зону пожара с помощью дрона.

Горят 500 кв. м подлеска и торфяника, обнаружены три крупных очага пожара.

В спасательных работах участвуют со спасательной техникой спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

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