Незадолго до 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о горящем торфянике в волости Тойла Ида-Вируского уезда.
В Ида-Вирумаа горит торфяник
В Ида-Вирумаа горит торфяник
Торфяник горит в деревне Конью, в непосредственной близости от торфодобывающего предприятия Тоотси.
Спасатели зафиксировали зону пожара с помощью дрона.
Горят 500 кв. м подлеска и торфяника, обнаружены три крупных очага пожара.
В спасательных работах участвуют со спасательной техникой спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
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