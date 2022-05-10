Полиция просила помощи в установлении местонахождения 69-летней Юлле, которая во вторник, 10 мая, около 14.45 покинула свой дом в Пыльва. Из-за своего состояния здоровья она нуждалась в посторонней помощи, чтобы вернуться домой.
Бдительный человек заметил в городе нуждающуюся в помощи женщину и не прошел мимо
Бдительный человек заметил в городе нуждающуюся в помощи женщину и не прошел мимо
Сегодня незадолго до 17 часов к полицейскому патрулю обратился близкий Юлле, который сообщил, что она ушла сегодня из дома и ее местонахождение неизвестно. Из-за своего состояния здоровья Юлле не может ориентироваться на местности и ей нужна помощь, чтобы вернуться домой. В окрестностях дома Юлле искали полицейские патрули и ее родня.
Вечером пресс-служба полиции сообщила, что бдительный человек заметил Юлле в городе Пыльва и сообщил об этом по номеру 112. Женщине потребовалась медицинская помощь, и она была доставлена в больницу, уточнили в полиции.