Вт, 10.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 69-летнюю женщину

rus.postimees.ee
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 69-летнюю женщину
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Пропавшая в Пыльвамаа 69-летняя Юлле
Пропавшая в Пыльвамаа 69-летняя Юлле Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летней Юлле, которая во вторник, 10 мая, около 14.45 покинула свой дом в Пыльва на улице Яама. Из-за своего состояния здоровья она может нуждаться в посторонней помощи. 

Сегодня незадолго до 17 часов к полицейскому патрулю обратился близкий Юлле, который сообщил, что она ушла сегодня из дома и ее местонахождение неизвестно. Из-за своего состояния здоровья Юлле не может ориентироваться на местности и ей нужна помощь, чтобы вернуться домой. В окрестностях дома Юлле ищут полицейские патрули и ее родня. 

На Юлле пестрая футболка и темные брюки, ярко-зеленая обувь. Ее рост 160 сантиметров, у нее полное телосложение. 

Полиция просит всех, кто видел сегодня Юлле или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112. 

Запись с камеры: Юлле покидает сегодня свой дом.
Запись с камеры: Юлле покидает сегодня свой дом. Фото: Helander Vist
Ключевые слова
Наверх