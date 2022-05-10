Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летней Юлле, которая во вторник, 10 мая, около 14.45 покинула свой дом в Пыльва на улице Яама. Из-за своего состояния здоровья она может нуждаться в посторонней помощи.
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 69-летнюю женщину
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 69-летнюю женщину
Сегодня незадолго до 17 часов к полицейскому патрулю обратился близкий Юлле, который сообщил, что она ушла сегодня из дома и ее местонахождение неизвестно. Из-за своего состояния здоровья Юлле не может ориентироваться на местности и ей нужна помощь, чтобы вернуться домой. В окрестностях дома Юлле ищут полицейские патрули и ее родня.
На Юлле пестрая футболка и темные брюки, ярко-зеленая обувь. Ее рост 160 сантиметров, у нее полное телосложение.
Полиция просит всех, кто видел сегодня Юлле или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.