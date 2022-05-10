Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 69-летнюю женщину

Сегодня незадолго до 17 часов к полицейскому патрулю обратился близкий Юлле, который сообщил, что она ушла сегодня из дома и ее местонахождение неизвестно. Из-за своего состояния здоровья Юлле не может ориентироваться на местности и ей нужна помощь, чтобы вернуться домой. В окрестностях дома Юлле ищут полицейские патрули и ее родня.