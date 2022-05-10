Таллиннский административный суд решил не удовлетворять жалобу женщины, которая хотела, чтобы суд признал коронаограничения правительства частично незаконными и отменил штраф и предписание, наложенные на нее Департаментом здоровья.
Для подписчиков
Жительница Эстонии хотела обжаловать штраф за нарушение коронаограничений, но проиграла в суде
Жительница Эстонии хотела обжаловать штраф за нарушение коронаограничений, но проиграла в суде
Во вторник Таллиннский административный суд постановил, что отклонит апелляцию Кармен Теллисаар, которой она хотела частично признать недействительным постановление правительства от 9 марта 2021 года об ограничениях в связи с коронавирусом.
Ключевые слова