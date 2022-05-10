Жительница Эстонии хотела обжаловать штраф за нарушение коронаограничений, но проиграла в суде

Во вторник Таллиннский административный суд постановил, что отклонит апелляцию Кармен Теллисаар, которой она хотела частично признать недействительным постановление правительства от 9 марта 2021 года об ограничениях в связи с коронавирусом.

Теллисаар также хотела, чтобы суд отменил предписание и штраф, наложенные на нее Департаментом здоровья в марте 2021 года, и признал их незаконными. Суд жалобы не удовлетворил, и теперь Теллисаар должна оплатить как штраф, так и расходы на производство.