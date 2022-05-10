Российские войска вывозят украденный из Украины урожай на территорию России, в Крым и на сухогрузы в Средиземном море, откуда, вероятней всего, переправят его в Сирию, передает DW со ссылкой на главное управление разведки Минобороны Украины.
Украина сообщила об отправке Россией украденного из страны зерна в Сирию
"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении разведки.
Российские войска также готовят к транспортировке на территорию РФ зерна и семян подсолнечника из Запорожской области, сообщила разведка. По данным украинских военных, оттуда в Крым выехала колонна российских грузовиков, груженных зерном, изъятым из хранилищ области.
В сторону российской границы также вывозят зерно из Харьковской области, еще 1500 тонн зерновых вывезено из Херсонской области в Крым, сообщает разведка. Кроме зерновых российские войска везут в Крым "большие объемы похищенных в Украине овощей - свеклу, картофель, капусту", утверждают украинские военные.
Россия вывозит украинский урожай на продажу
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что Россия крадет сельскохозяйственное оборудование и тысячи тонн зерна у украинских фермеров в оккупированных районах. Об этом также со ссылкой на источники писал CNN. Этот процесс активизировался в последние недели на фоне укрепления российских войск в богатых сельскохозяйственных Херсонской и Запорожской областях на юге страны, отмечал телеканал.
По данным Киевской школы экономики, накануне российского вторжения к экспорту из Украины были готовы 6 млн тонн пшеницы и 15 млн тонн кукурузы, большая часть которых находилась на юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует продать вывезенное из Украины зерно и уже нашла на него покупателей. "Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать у России наш урожай, который украли из Украины. У нас есть названия этих государств", - рассказал Зеленский в интервью Fox News.
Угроза мирового голода из-за войны
До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. В 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и около 25 млн тонн пшеницы. От экспорта зерновых из Украины зависели многие страны северной Африки.
Из-за российского вторжения в украинских портах оказались заблокированными почти 4,5 млн тонн зерна, сообщил директор отделения Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Германии Мартин Фрик (Martin Frick).
Международные организации и лидеры стран предупреждали, что из-за войны в Украине в мире может возникнуть реальная угроза нехватки продовольствия. Вторжение России в Украину может привести к тому, что в нищете, нужде и голоде могут оказаться до 1,7 миллиарда человек, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.