Украина сообщила об отправке Россией украденного из страны зерна в Сирию

"В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении разведки.

Российские войска также готовят к транспортировке на территорию РФ зерна и семян подсолнечника из Запорожской области, сообщила разведка. По данным украинских военных, оттуда в Крым выехала колонна российских грузовиков, груженных зерном, изъятым из хранилищ области.

В сторону российской границы также вывозят зерно из Харьковской области, еще 1500 тонн зерновых вывезено из Херсонской области в Крым, сообщает разведка. Кроме зерновых российские войска везут в Крым "большие объемы похищенных в Украине овощей - свеклу, картофель, капусту", утверждают украинские военные.

Россия вывозит украинский урожай на продажу

Украинские СМИ неоднократно сообщали, что Россия крадет сельскохозяйственное оборудование и тысячи тонн зерна у украинских фермеров в оккупированных районах. Об этом также со ссылкой на источники писал CNN. Этот процесс активизировался в последние недели на фоне укрепления российских войск в богатых сельскохозяйственных Херсонской и Запорожской областях на юге страны, отмечал телеканал.

По данным Киевской школы экономики, накануне российского вторжения к экспорту из Украины были готовы 6 млн тонн пшеницы и 15 млн тонн кукурузы, большая часть которых находилась на юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует продать вывезенное из Украины зерно и уже нашла на него покупателей. "Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать у России наш урожай, который украли из Украины. У нас есть названия этих государств", - рассказал Зеленский в интервью Fox News.

Угроза мирового голода из-за войны

До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. В 2020 году в стране было собрано 30 млн тонн кукурузы и около 25 млн тонн пшеницы. От экспорта зерновых из Украины зависели многие страны северной Африки.

Из-за российского вторжения в украинских портах оказались заблокированными почти 4,5 млн тонн зерна, сообщил директор отделения Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций в Германии Мартин Фрик (Martin Frick).