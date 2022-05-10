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Умер первый президент Украины

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Умер первый президент Украины
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Леонид Кравчук.
Леонид Кравчук. Фото: Ivan Nikolayev/Scanpix

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, сообщают во вторник, 10 мая, украинские информагентства со ссылкой на источники в семье бывшего главы украинского государства и в Офисе президента.

Леонид Кравчук возглавлял Украину в 1991-1994 годах. 8 декабря 1991 года он в качестве президента со своим российским коллегой Борисом Ельциным и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР, пишет DW.

В июне 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, после чего попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Реабилитацию он проходил в Германии.

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