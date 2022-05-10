Умер первый президент Украины

Леонид Кравчук возглавлял Украину в 1991-1994 годах. 8 декабря 1991 года он в качестве президента со своим российским коллегой Борисом Ельциным и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР, пишет DW .

В июне 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, после чего попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Реабилитацию он проходил в Германии.