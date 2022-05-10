В Таллинне пройдет День украинской культуры

Принимать участие будут как украинцы, которые покинули свои дома после вторжения российских войск, так и те, кто проживает в Эстонии уже долгое время.

Многим украинцам, особенно приехавшим недавно, сейчас очень нужна моральная поддержка. Подавляющее большинство временных переселенцев - это женщины и дети. Поэтому Международная организация женщин в Эстонии решила проявить инициативу и организовала мероприятие, которое поможет объединить украинцев, даст им возможность познакомиться, а также рассказать другим жителям Эстонии об украинской культуре, кухне и традициях.

«Наша цель - дать возможность высказаться беженкам, а также укрепить сети поддержки и сотрудничества всех меньшинств в Эстонии. Объединение людей с помощью мероприятий культурного разнообразия — способ отметить различия и сделать видимыми усилия малого бизнеса, которому нужен дополнительный толчок для развития», - сказала член правления Международной организации женщин в Эстонии Далиса Сиснерос.

На мероприятии будут украинская еда, музыка и фильмы, ярмарка, а также мастер-классы для посетителей всех возрастов.

День украинской культуры пройдет на территории Таллинской телебашни (Клоостриметса, 58а) 28 мая с 12 до 18 часов. Вход свободный.